"Нафтогаз" затвердив Малютіна гендиректором "Укртрансгазу"

Фото expro.com.ua

НАК "Нафтогаз України" призначив Романа Малютіна генеральним директором АТ "Укртрансгаз".

Про це свідчить оприлюднене на сайті "Укртрансгазу" рішення "Нафтогазу" як єдиного акціонера оператора підземних сховищ газу України.

Згідно з рішенням, Нафтогаз 30 липня припинив повноваження Малютіна як тимчасового виконувача обов'язків керівника товариства й обрав його генеральним директором із 31 липня 2024 року терміном на три роки.

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Романа Малютіна було призначено в.о. генерального директора "Укртрансгаз" в січні 2023 року.

Повідомлялося, що вінпройшов увесь шлях від оператора та інженера на Кегичівському ПСГ до заступника головного інженера східного регіону Оператора газотранспортної системи України.

До 2023 року очолював технічний департамент АТ "Укртрансгаз", де відповідав за експлуатацію компресорних станцій, напрямки енергетики та метрології, а також супроводжував проєкти з розвитку низьковуглецевих технологій та зберігання водневих сумішей

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