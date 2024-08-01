Світові виробництва зазнали труднощів у липні через зниження попиту - Reuters

Виробництво в Європі та Азії минулого місяця продемонструвало слабкі результати через низький попит, що підвищує ризик слабкого відновлення світової економіки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У єврозоні спостерігається загальне зниження активності, в той час, як падіння виробничої активності в Китаї пригнічувало його азійських сусідів.

Британські заводи переломили цю тенденцію і зафіксували найкращий місяць за два роки, збільшивши обсяги виробництва і наймання працівників.

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Індекс менеджерів закупівель (PMI) виробництва єврозони, складений S&P Global, залишився на рівні 45,8 у липні, як і в червні. Він перебуває нижче позначки 50, що відокремлює зростання від скорочення, вже понад два роки.

Індекс, що вимірює обсяг виробництва знизився до семимісячного мінімуму на рівні 45,6. Він відображає стан економіки.

"Зміна циклу інвентаризації виробництва ще не відбулася в умовах слабкого глобального попиту, залишаючи єврозоні відсутність чіткого драйвера зростання, оскільки сфера послуг сповільнюється", - сказав Лео Барінко з Oxford Economics.

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Спад у виробничому секторі Німеччини прискорився, в той час, як у Франції промисловість скоротилася найшвидшими темпами за останні шість місяців. У Британії індекс виріс до 52,1, що є найвищим показником з липня 2022 року.

Виробнича активність в Японії скоротилася, а в Південній Кореї зростала повільніше, частково через слабкий внутрішній попит і зростання виробничих витрат, що додало похмурих ноток скороченню виробничої активності в Китаї.

Економічна правда.