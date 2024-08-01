Інновації в лісівництві: для лісової охорони закуплять електровелосипеди

ДП "Ліси України" оголосило тендер на електровелосипеди для філій Північного лісового офісу.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Ліси України".

Зазначається, що це пілотний проєкт. Планують закупити невелику кількість, щоб визначити переваги та недоліки нової техніки.

В повідомленні наводять переваги цього виду транспорту:

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Економія. Вартість 100 кілометрів пробігу — 12 гривень. На позашляховику — понад 500 грн.

Висока прохідність. За габаритами електровелосипед не зрівняється ні з авто, ні навіть з мотоциклом. Зможе проїхати будь-якими лісовими стежками.

Швидкість до 45 км/год. Одного заряду батареї вистачить на 110 кілометрів, може перевозити до 250 кілограмів ваги. Тобто співробітник лісової охорони може взяти з собою ще й ранцевий лісовий обприскувач, щоб швидко зреагувати на загоряння.

Екологічність.

Доступність: на порядок дешевше, ніж автомобільна техніка. На два порядки економніше в обслуговуванні.

Повідомляється, що електровелосипеди будуть використовувати в пожежонебезпечний період.

"Електровелосипедом не замінюємо іншу техніку! Це можливість саме в пожежонебезпечний період скоротити витрати на паливо та ресурс дорожчої автомобільної техніки", – додають в повідомленні.

Нагадаємо:

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Державне підприємство "Ліси України" вже три роки реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах і вийшло майже 90% виконання договорів купівлі-продажу.

Державне підприємство "Ліси України" за пів року 2024 року заробило 11,14 млрд грн, що значно більше, ніж за аналогічний період 2023 року.