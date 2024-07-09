Щонайменше за 1,6 мільярда: уряд погодив приватизацію двох конфіскованих росактивів

Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації два конфісковані російські підприємства: виробника будматеріалів ТОВ "АЕРОК" та Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

Про це йдеться у постанові уряду, яке є у розпорядженні ЕП.

Об’єктами великої приватизації вважаються такі, вартість яких перевищує 250 млн грн.

ТОВ "АЕРОК" має балансову вартість за 2023 рік у 947 млн грн, а ТОВ "Демурінський ГЗК" – 654 млн грн. Держава володіє часткою у 100% у обох підприємствах, тож це – мінімальна сума, за яку можна продати активи.

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До конфіскації у дохід держави у серпні 2023 року "АЕРОК" належав російському олігарху Андрєю Молчанову. Демурінський ГЗК стягнули в дохід держави ще у лютому 2023 року, він належав Міхаілу Шелкову. Раніше Служба безпеки України повідомила йому про підозру – він постачав до РФ українську титанову сировину для виробництва "Калібрів".

Згідно пояснювальної записки до постанови, уряд очікує отримати не менше 1,6 млрд грн від продажу двох активів. Всі кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Затвердити стартові ціни та умови продажу планується у вересні 2024 року, після чого Фонд держмайна має невідкладно оголосити аукціон та провести його протягом трьох місяців після оголошення.

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Як раніше писала ЕП, Демурінський ГЗК планувалося виставляти на приватизацію як об’єднаний об’єкт з державним ОГХК. Згодом очільник Фонду Віталій Коваль зазначав, що про злиття не йдеться, і наразі тривають консультації щодо того, у який спосіб виставляти активи на продаж.

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Наприкінці травня повідомлялося, що Фонд держмайна зняв всі арешти з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок", тож він готовий до реалізації.

Продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів - Ocean Plaza, "Аерок", готель "Україна" та "ОГХК".