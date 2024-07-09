Ввечері вівторка ситуація зі світлом покращиться - "Укренерго"
Вівторок, 9 липня 2024, 15:31 -
З 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, але ввечері ситуація з обмеженням покращиться.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"У вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання з ЄС", - заявили у пресслужбі.
Нагадаємо:
Реклама:
Енергетики будуть застосовувати лише дві черги відключень до 16:00, замість анонсованих раніше 14:00.
У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.
Реклама:
Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Економічна правда.
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі: