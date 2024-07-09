Всі розділи
Укр / Рус

Ввечері вівторка ситуація зі світлом покращиться - "Укренерго"

Вівторок, 9 липня 2024, 15:31 - Артур Крижний

З 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, але ввечері ситуація з обмеженням покращиться.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання з ЄС", - заявили у пресслужбі.

Нагадаємо:

Реклама:

Енергетики будуть застосовувати лише дві черги відключень до 16:00, замість анонсованих раніше 14:00.

У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Реклама:

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд розробив кредитні програми, які допоможуть подолати енергокризу 9 липня 2024, 15:12
ДТЕК: на території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції 9 липня 2024, 13:54
Що зроблено для підготовки до найскладнішого опалювального сезону? 9 липня 2024, 13:15
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті