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ЄС погодився зупинити інтеграцію Грузії і заморозив 30 мільйонів євро на підтримку оборони

Вівторок, 9 липня 2024, 14:18 - Віктор Волокіта

Лідери країн Євросоюзу погодилися зупинити процес вступу Грузії до ЄС.

Про це повідомив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, пише місцеве видання Sova.

За його словами, 27 червня лідери, президенти і прем'єр-міністри ЄС зустрілися в Брюсселі і підтвердили тверду прихильність захисту України, а також погодилися зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу.

"На жаль, на даний момент вступ Грузії до Євросоюзу призупинено", - сказав посол.

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Крім того, Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку оборонного сектору Грузії.

"І це лише перший крок, будуть й інші кроки. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство та засоби масової інформації", - сказав Герчинський.

Нагадаємо:

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14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців. 

МЗС Британії заявило, що ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" і переслідування протестувальників суперечить євроатлантичним прагненням Грузії.

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу" несумісне з її західним курсом, у тому числі з планами на членство в Альянсі.

Економічна правда

Грузія ЄС
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