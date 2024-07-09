В РФ через атаку безпілотників загорілися нафтобаза та підстанція
Вівторок, 9 липня 2024, 09:00 -
У ніч на вівторок безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.
Джерело: Shot, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров
Деталі: За інформацією місцевих жителів, 10 вибухів в місті прогриміло близько 4 ранку.
Після цього почалася пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.
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Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння обломків виникли загорання на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.
Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано але енергопостачання не відновлено.
На місці влучання на нафтобазі працюють пожежники.
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