Україна запропонувала Кореї долучитися до проектів з відновлення енергетики

Україна запропонувала корейській урядовій установі долучитися до підтримки проектів з відновлення енергетики.

Про це повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

За його інформацією, можливості грантових та інвестиційних програм для відновлення енергетики обговорювались під час відеозустрічі Мінекономіки з керівництвом корейської урядової установи KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation), яка вже підтримує в Україні низку проектів з відновлення.

"Разом з партнерами постійно шукаємо нові можливості, як швидше відновити зруйновані потужності. У цьому контексті важливі приватні інвестиції. Інвестиційний потенціал України в енергогалузі ми оцінюємо в біля $168 млрд в наступні 10 років", - розповів Кузьо.

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Він також поінформував, що українська сторона запропонувала корейській урядовій установі KIND розглянути можливість розширити підтримку проектів в Україні на проекти відновлення енергетики, забезпечення енергонезалежності муніципалітетів.

Зокрема, через фінансування розвитку розподіленої генерації.

"Ми знаємо про зацікавленість корейського бізнесу у таких проектах", - зазначив Кузьо.

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За словами заступника міністра, під час зустрічі сторони також обговорили участь KIND у проектах в Україні.

Зокрема, установа працює над транспортним генпланом Київської області, смарт-сіті генпланом Умані, планом реконструкції/відновлення українських аеропортів.

Також серед проектів - технічна допомога в реконструкції Каховської дамби, проект реновації залізниці, включно із запуском швидкісного сполучення Київ-Польща, проект очищення стічних вод у Бучі.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Україна та її партнери мають підготувати план дій на основі Формули миру щодо відновлення енергетичної безпеки в країні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.

Економічна правда