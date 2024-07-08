Зеленський: Цього літа з партнерами маємо підготувати план дій із відновлення енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Україна та її партнери мають підготувати план дій на основі Формули миру щодо відновлення енергетичної безпеки в країні.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Польщі у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний Польщі за участь у Саміті миру та підтримку роботи за Формулою миру. Польща є співлідером у реалізації пункту щодо енергетичної безпеки.

Наші польські партнери повністю поінформовані про ситуацію в енергетичній системі України. Уже цього літа ми маємо дати підготовлений план дій у межах Формули щодо повернення енергетичної безпеки в Україну, і, завдяки цьому, й усім нашим сусідам у Європі", - розповів Зеленський.

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Глава держави також нагадав, що в червні між Україною та ЄС стартували перемовини щодо українського членства в Союзі, у зв'язку з цим "на цей рік наше завдання, не гаючи часу, підготувати умови для продовження перемовин і для вступу України до ЄС".

Він наголосив, що це стратегічно важливе завдання не тільки для України, а й для всієї Європи.

Нагадаємо:

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

Економічна правда