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Зеленський: Цього літа з партнерами маємо підготувати план дій із відновлення енергетичної безпеки

Понеділок, 8 липня 2024, 16:55 - Віктор Волокіта

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Україна та її партнери мають підготувати план дій на основі Формули миру щодо відновлення енергетичної безпеки в країні.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Польщі у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Я вдячний Польщі за участь у Саміті миру та підтримку роботи за Формулою миру. Польща є співлідером у реалізації пункту щодо енергетичної безпеки.

Наші польські партнери повністю поінформовані про ситуацію в енергетичній системі України. Уже цього літа ми маємо дати підготовлений план дій у межах Формули щодо повернення енергетичної безпеки в Україну, і, завдяки цьому, й усім нашим сусідам у Європі", - розповів Зеленський. 

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Глава держави також нагадав, що в червні між Україною та ЄС стартували перемовини щодо українського членства в Союзі, у зв'язку з цим "на цей рік наше завдання, не гаючи часу, підготувати умови для продовження перемовин і для вступу України до ЄС".

Він наголосив, що це стратегічно важливе завдання не тільки для України, а й для всієї Європи.

Нагадаємо:

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

Економічна правда

Зеленський енергетика електроенергія Україна Польща
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