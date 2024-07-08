В Україні збільшилась кількість машин для розмінування, що прискорило повернення земель аграріям

З початку року сапери обстежили понад 171,7 тис. га сільськогосподарських земель. Більш ніж 156,6 тис. га вже повернули аграріям в господарське використання.

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Наші сапери взяли дуже добрий темп. Наприклад, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які ми запланували обстежити у цьому році", - сказала Юлія Свириденко.

За даними обласних військових адміністрацій, планове обстеження сільгоспземель відбувалося у восьми регіонах країни. Найбільше земель сільгосппризначення обстежено з початку року в:

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Херсонській області - 146,3 тис. га (в червні – 17,76 тис. га);

Харківській області - 11,3 тис. га (в червні – 4,55 тис. га);

Миколаївській області 8,3 тис. га (в червні – 1,67 тис. га).

Як зазначила Юлія Свириденко, протягом півріччя Україна посилила спроможності у сфері гуманітарного розмінування.

"Минулий рік ми починали, не маючи жодної машини для розмінування. На початок 2024-го мали 30 машин. У червні вже 82 машини для розмінування. Ми і надалі збільшуватимемо їх кількість.

Адже вже маємо приклади локалізації виробництва іноземних зразків, має вітчизняні розробки, які після сертифікації будуть запущені у серійне виробництво", - зазначила Юлія Свириденко.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив Національну стратегію протимінної діяльності на період до 2033 року та Операційний план на її виконання на найближчі три роки.

Економічна правда