Велика криптовалютна біржа розпочала попередні торги токена Hamster Kombat

Криптовалютна біржа ByBit оголосила про початок попередніх торгів токена Hamster Kombat (HMSTR).

Про це йдеться у релізі біржі.

"Ми раді повідомити, що Hamster Kombat (HMSTR) стане останнім проектом, зареєстрованим на Bybit Pre-Market Trading", - йдеться у повідомленні.

Попередні торги HMSTR розпочнуться 8 липня 2024 року.

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Водночас зазначається, що оголошення про торги призначене виключно для попереднього розміщення. Воно не гарантує лістинг HMSTR на торговій платформі Spot. Якщо Bybit прийме рішення про лістинг HMSTR на Spot, буде опубліковане окреме оголошення про лістинг.

Довідка. Hamster Kombat - це гра для заробітку в Telegram, де користувачі можуть майнити монети HMSTR, керуючи віртуальною криптобіржею.

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Економічна правда.