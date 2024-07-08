Україна залучить 100 мільйонів євро для підтримки громад: які сфери фінансуватимуть    

Найближчим часом Україна зможе залучити 100 млн євро для підтримки громад, в першу чергу тих, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, відповідна фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) була підписана під час Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, #URC2024) та знаходиться в процесі ратифікації.

Підтримка ЄІБ буде зосереджена на таких сферах:

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відновлення об’єктів муніципальної інфраструктури, зокрема школи (включаючи заходи з реформування системи шкільного харчування) та заклади охорони здоров’я;

проекти із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

об’єкти інфраструктури в сферах водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

У пресслужбі додали, що за період з 2014 року для підтримки потенціалу України для відбудови у рамках двох фінансових угод між Україною та ЄІБ (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України та Програма з відновлення України) було залучено 540 млн євро коштів позики.

Нагадаємо:

Починаючи з 2014 року, за рахунок цих коштів реалізується понад 400 важливих соціальних проектів: школи, відновлення дитячих садочків, закладів охорони здоров’я, об’єктів критичної інфраструктури, проектів із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб тощо.

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Економічна правда