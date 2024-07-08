Курс валют на 8 липня: скільки коштують долар та євро

Станом на 8 липня Національний банк курс гривні до долара не змінився, євро – подорожчав на 8 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 40,54 грн, євро – 43,86 грн (на 7 липня долар - 40,54 грн, євро – 43,78 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,89 – 40,97 грн.

Реклама:

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,30 – 44,45 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,4 - 40,95 грн (курс на 7 липня – 40,45- 40,95 грн);

Євро – 43,65 - 44,3 грн (курс на 7 липня – 43,7 - 44,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:

Приватбанк – 40,35 - 40,95 грн;

Укрсиббанк – 40,35 - 40,95 грн;

ПУМБ – 40,50 - 40,99 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 40,816 грн за долар, monobank – 40,8 грн.

Економічна правда.