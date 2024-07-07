У Краснодарському краї на другу добу загасили пожежу на нафтобазі

Російські рятувальники на другу добу ліквідували пожежу на нафтобазі в станиці Ленінградській після атаки безпілотників на Кубань.

Джерело: регіональний оперштаб

Деталі: Лише вранці в неділю стало відомо, що в станиці Ленінградській ліквідували пожежу на нафтобазі.

У ніч із 5 на 6 липня місцева влада повідомила, що внаслідок атаки БПЛАзафіксували загоряння резервуара з паливом

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Також атаку безпілотників було "відбито" у станиці Павлівській - там на нафтобазі сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива.

Українська правда