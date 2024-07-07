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Росіяни вивезли з окупованої Донеччини чергову партію українського зерна – спротив

Неділя, 7 липня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз

За даними національного спротиву, російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Понад 80 тисяч тонн українського зерна ворог вивіз із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових".

Деталі: У спротиві зазначають, що від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України через порт Маріуполя в Росію.

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Дослівно: "Крадіжки українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових чиновників та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю із ворогом".

Укреїнська правда

зерно агросектор війна Росія
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