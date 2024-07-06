Розвідка Британії: РФ посилює стеження за громадянами в Інтернеті

Росія посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію задля обмеження доступу громадян до правдивої інформації та більшого стеження за ними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві оцінили видалення з російського App Store на вимогу "Роскомнадзору" декількох VPN-додатків через те, що вони нібито надають доступ до "незаконного контенту".

"Це майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами", – йдеться в огляді.

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Окремо ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, пояснюючи це необхідністю скоротити кількість випадків шахрайства.

"Насправді, швидше за все, мета – це розширити можливості російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних осіб та корпоративних структур", – вказує розвідка.

Міноборони Британії вказує, що ці два заходи відповідають зусиллям РФ контролювати внутрішнє середовище та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля.

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У своєму попердньому розвідувальному огляді про російсько-українську війну Міноборони Британії оцінило, як Росія викрадає з окупованих частин України мінерали і корисні копалини.

Раніше розвідка Британії стверджувала, що у Росії вдаються до правового переслідування мігрантів, в основному з Центральної Азії, щоб змусити їх вступити у збройні сили та воювати в Україні.

Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.

Європейська правда