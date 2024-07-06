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Енергетики відновили живлення у Нікополі після обстрілу

Субота, 6 липня 2024, 13:57 - Володимир Тунік-Фриз

Після ранкового обстрілу енергетики відновили постачання світла у Нікополі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Як зазначають у повідомленні, за 3,5 години вдалося повернути живлення для всіх мешканців міста.

Обʼєкт енергетики було пошкоджено зранку 6 липня у результаті обстрілу росіян.

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Нагадаємо:

У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136, з них 24 були збиті.

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