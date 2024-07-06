На Сумщині після обстрілу залишаються знеструмленими понад 100 тисяч абонентів
Після обстрілу енергообʼєкта у Сумській області у ніч на 6 липня, залишаються знеструмленими близько 100,4 тисячі абонентів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
Внаслідок нічного обстрілу росіян знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Сумській (зокрема у місті Суми) та Харківській областях.
Споживачів у Харківській області заживили. В НЕК "Укренерго" зазначили, що відновлювальні роботи тривають, на ранок 6 липня більшій частині споживачів повернули електроенергію
На Сумщині на ранок залишаються знеструмленими 100,4 тисячі абонентів у 348 населених пунктах. За повідомленням Міненерго, тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо:
Окупанти за допомогою "Шахедів" атакували вночі енергетичну інфраструктуру Сумської області.
Економічна правда