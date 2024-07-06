На Сумщині після обстрілу залишаються знеструмленими понад 100 тисяч абонентів

Після обстрілу енергообʼєкта у Сумській області у ніч на 6 липня, залишаються знеструмленими близько 100,4 тисячі абонентів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Внаслідок нічного обстрілу росіян знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Сумській (зокрема у місті Суми) та Харківській областях.

Споживачів у Харківській області заживили. В НЕК "Укренерго" зазначили, що відновлювальні роботи тривають, на ранок 6 липня більшій частині споживачів повернули електроенергію

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На Сумщині на ранок залишаються знеструмленими 100,4 тисячі абонентів у 348 населених пунктах. За повідомленням Міненерго, тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

Окупанти за допомогою "Шахедів" атакували вночі енергетичну інфраструктуру Сумської області.

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Економічна правда