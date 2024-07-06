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Вночі росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини – ОВА

Субота, 6 липня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

Окупанти за допомогою "Шахедів" атакували вночі енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "В ніч на 6 липня через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу "Шахед" були знеструмлені населені пункти області у кількох районах".

Деталі: В ОВА додали, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання, а наслідки ворожої атаки уточнюються.

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В НЕК "Укренерго" зазначили, що відновлювальні роботи тривають, на ранок 6 липня більшій частині споживачів повернули електроенергію

Що передувало: Повідомлялося, що в ніч проти 6 липня у Сумах було чути звуки вибухів і роботу ППО, у місті частково зникло світло і припинена подача води.

Українська правда

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Сумиобленерго енергетика війна
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