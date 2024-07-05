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Платформа X на межі офіційного попередження ЄС через небезпечний контент

П'ятниця, 5 липня 2024, 13:28 - Олексій Артемчук

Соціальна медіаплатформа X отримає офіційне попередження ЄС за нездатність боротися з небезпечним контентом. Це загрожує штрафом 6% від доходу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Закон про цифрові послуги (DSA) вимагає від великих онлайн-платформ, зокрема Facebook та Х, робити більше для видалення незаконного контенту та вживати заходів щодо усунення ризиків. 

Повідомляється, заходи проти Х у підсумку можуть призвести до штрафів у розмірі 6% від виручки платформи. 

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DSA набув чинності в серпні минулого року, встановивши правила щодо контенту для платформ соціальних мереж, онлайн-маркетплейсів та магазинів додатків.

Зазначається, що закон змушує власників платформ боротися з дезінформацією та небажаним контентом, таким як мова ненависті, терористична пропаганда та реклама небезпечних іграшок.

Очікується, що попередження оголосить Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон до літніх канікул ЄС.

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Якщо X не внесе необхідні зміни у відповідь на попередні висновки Європейської комісії, орган може ухвалити офіційне рішення до кінця 2024 року. Після цього компанія може зіткнутися із фінансовим штрафом за недотримання.

Нагадаємо:

Брюссель звинуватив Apple у придушенні конкуренції у своєму магазині додатків, що стало першим випадком, коли регулятори ЄС застосували нові цифрові правила до великої технологічної групи.

ЄС має намір звинуватити материнську компанію Facebook, Meta, у порушенні цифрового законодавства, що є другою справою проти великої технологічної групи.

Twitter ЄС штраф
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