Київстар додатково закупить 848 промислових генераторів для мережі

Національний оператор електронних комунікацій збільшить парк генераторів, а також літієвих акумуляторів для посилення стійкості мережі зв`язку під час блекаутів.

Про це повідомляє пресслужба "Київстару".

Компанія "Київстар" додатково закупить 848 промислових генераторів, які мають більші потужності у порівнянні з переносними генераторами, для підтримки стійкості мережі мобільного зв’язку під час відключень світла.

"Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність мережі, здійснюємо заміну елементів живлення, закуповуємо додаткові генератори. Компанія вклала в цей проєкт вже понад 1 млрд грн", – прокоментував начальник департаменту операційної підтримки Київстару Віталій Губенко.

Зазначається, що від початку великої війни компанія замінила на базових станціях мобільного зв`язку 115 000 літієвих акумуляторів, які використовуються як резервне джерело живлення під час відключень електроенергії.

В повідомленні також йдеться, що найближчим часом "Київстаром" буде закуплено ще 61 766 літієвих акумуляторів.

Повідомляється, що наразі 2322 генераторів підтримують роботу ключових об'єктів телеком-мережі Київстар у випадках знеструмлення.

Від початку 2022 року для забезпечення роботи генераторів було використано 1,3 млн літрів дизпалива і понад 0,5 млн літрів бензину.

Нагадаємо:

VEON через свою дочірню компанію "Київстар" має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд доларів США протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

Під час відключень електроенергії люди масово переходять на мобільний інтернет. Це призводить до різкого зростання навантаження на мережі мобільних операторів, що, своєю чергою, спричиняє проблеми зі зв'язком.