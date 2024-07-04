19 липня відбудеться MHP Procurement Conference 2024: великий бізнес про закупівлі

Для МХП важливо робити успішним бізнес навколо себе — компанія допомагає розвиватися сотням бізнес-партнерів і робити більший внесок в економіку України.

Глобальна мета MHP Procurement Conference — посилення українського бізнесу, підвищення ефективності закупівель всієї країни.

Для обговорення дієвих стратегій закупівель на одній платформі у Києві зустрінуться топменеджери у сфері закупівель великого та середнього бізнесу, а також ключові представники державного сектору.

Серед спікерів конференції директори та експерти із закупівель МХП, Нова Пошта, Fozzy Group, ТОВ "Інтек", ДП "Медзакупівлі України", АТ "Укрпошта", НБУ, Райффайзен Банку Україна.



Всі кошти з продажу квитків стратегічний партнер МХП фонд "МХП-Громаді" спрямує на допомогу Україні у боротьбі з ворогом.

Ознайомитися детальніше з програмою заходу, а також придбати квиток можна за посиланням https://procurementconference.mhp.ua/. Кількість квитків обмежена.

Довідка про організатора заходу:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.