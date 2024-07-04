DATA ANALYTICS & AI SUMMIT 2024. 9-18 липня 2024. Для тих, хто прагне трансформацій

Виклики, спричинені збройною агресією РФ проти України, вимагають від бізнесу нетривіальних рішень, що підвищують швидкість реакції на зміни середовища, зменшують непродуктивні витрати та підвищують ефективність усіх ключових процесів.

Компанії, які прагнуть стабільно розвиватися та конкурувати, повинні забезпечити ефективне використання власних і зовнішніх даних як базову функцію бізнесу, що забезпечує прийняття рішень усіма підрозділами на основі даних.



Тож запрошуємо вас взяти участь у саміті "Data Analytics & AI Summit 2024 — Українські історії успіху". Він відбудеться онлайн з 9 по 18 липня 2024 року. Головна "родзинка" заходу — реальні кейси у таких галузях: роздрібна торгівля, виробництво та дистрибуція, державне управління, банки та фармацевтика.

Загалом розглянемо та дослідимо понад 15 кейсів та історій успіху. Серед них досвід таких компаній:

Prozorro.Продажі

DREAM

Укргазбанк

Аптека АНЦ

Acino

Zeppelin

Transparency International Ukraine

а також "Файно Маркет", НАІС та інших.

Ці практичні знання будуть корисні CEO, CMO, CFO, CIO, CDTO, дата-аналітикам комерційних компаній та державних установ.

Про сучасну бізнес-аналітику, її принципи та значення для бізнесу поговоримо в перший день саміту.

Ви дізнаєтеся, де в бізнес-аналітиці хайп, а де — працюючі рішення, як за допомогою штучного інтелекту працювати з клієнтами, прогнозувати продажі та покращувати лояльність персоналу.

Темою другого дня саміту стане дата-аналітика в державному секторі України.

Ви зрозумієте, які інструменти слід використовувати для побудови довіри до автоматизованих систем у публічному секторі, а також створювати дійсно працюючі дашборди для пошуку інсайтів та звітності.

Третій день саміту буде присвячений дата-аналітиці у роздрібній торгівлі.

З виступів ви дізнаєтеся про нюанси ефективної сегментації клієнтської бази для кращого розуміння потреб різноманітних груп клієнтів, використання аналітики для оптимізації електронної комерції, черг на касах, вибору місця розташування торгівельних точок та інше.

У четвертий день саміту буде обговорюватися тема дата-аналітики у виробництві та дистрибуції.

Експерти поділяться знаннями про інструменти для аналізу закупівельної діяльності, виробництва, HR, продажів і дистрибуції, а також розкажуть про специфіку підготовки даних та автоматизацію конвеєру роботи з даними.

Для збільшення фото натисніть на нього

Після закінчення виступів на вас чекає живе обговорення з нашими експертами, які нададуть відповіді на ваші питання. Ви можете зареєструватися на всі або лише на певні дні саміту, коли будуть обговорюватись важливі для вас теми.

Організатор заходу — RBC Group, одна з провідних ІТ-консалтингових компаній на ринку, що працює більш ніж в 23 країнах, спеціалізується на впровадженні сучасних систем бізнес-аналітики, інтеграції та управління даними, штучного інтелекту та розширеної аналітики.

З 2008 року реалізувала понад 1500 успішних проектів як у великих холдингах, так і в невеликих компаніях у різних індустріях, таких як: роздрібна торгівля, дистрибуція, FMCG, фармацевтика, банки, промислове виробництво, телекомунікації, державне управління та інші.