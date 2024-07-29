Світові ціни на нафту зростають: які причини

Ціни на нафту зросли на побоюваннях розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару по окупованих Ізраїлем Голанських висотах.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 40 центів, або на 0,5%, до 81,53 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 34 центи, або на 0,4%, до 77,50 дол за барель.

Повідомляється, що минулого тижня Brent втратила 1,8%, а WTI впала на 3,7% через падіння попиту з боку Китаю та сподівання на укладення угоди про припинення вогню в Газі.

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У неділю кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху прийняти рішення про "спосіб і час" відповіді на суботній ракетний обстріл Голанських висот, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей.

Підтримувана Іраном "Хезболла" заперечує відповідальність за цей напад, найсмертоносніший в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з моменту нападу палестинського бойового угрупування ХАМАС 7 жовтня, що спричинив війну в Газі.

Зазначається, що цей конфлікт поширився на кілька фронтів і ризикує перерости у ширший регіональний конфлікт.

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Що стосується попиту на нафту, то загальний імпорт мазуту в Китаї впав на 11% у першій половині 2024 року. Це викликало занепокоєння щодо ширших перспектив попиту в азійському гіганті, найбільшому світовому імпортері нафти.

Нагадаємо:

Ціни на нафту дещо зросли в п'ятницю, але залишаються на шляху зниження третій тиждень поспіль.

Нафта падає в ціні через переговори про припинення вогню на Близькому Сході та побоювання щодо попиту в Китаї.