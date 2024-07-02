В Британії запустять безплатний аналог Netflix

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Корпорація Fox виходить на висококонкурентний британський ринок безплатного потокового відео з підтримкою реклами.

Про це повідомляє BBC.

Нова платформа Tubi буде конкурувати з такими компаніями, як Netflix, Disney+, ITVX та стрімінговою платформою Channel 4, а також BBC iPlayer.

Платформа швидко завойовує частку ринку в США, де, вона має майже 80 мільйонів активних користувачів щомісяця.

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У Великій Британії Tubi заявляє, що почне роботу з більш ніж 20 000 фільмів і серіалів, включаючи контент від Disney, Lionsgate, NBCUniversal і Sony Pictures Entertainment.

"Tubi провела останнє десятиліття, відточуючи наш підхід до великого, безплатного та цікавого потокового мовлення в Північній Америці, і ми вважаємо, що зараз ідеальний час, щоб запропонувати цей рецепт британській аудиторії", – сказала виконавчий директор Tubi Анджалі Суд.

Корпорація Fox придбала Tubi у 2020 році за 440 млн доларів (348 млн фунтів стерлінгів), оскільки американський медіа-гігант прагнув залучити молоду аудиторію.

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Нагадаємо:

Акції медіагіганта Netflix впали на 6,2% після несподіваного рішення компанії про припинення підрахунку кількості передплатників.

Стримінговий сервіс Netflix уклав із реслінг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) 10-річний контракт, який набуде чинності з 2025 року. За цією угодою Netflix заплатить 5 млрд дол за щотижневий показ у прямому ефірі шоу WWE - Monday Night Raw.