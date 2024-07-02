Аргентина вперше за 15 років поставлятиме кукурудзу до Китаю

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Аргентина готує поставки кукурудзи до найбільшого імпортера Китаю, які стануть першими за останні 15 років, що є кроком двох країн до розширення торгівлі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аргентинська компанія Syngenta AG зафрахтувала танкер MSXT Echo для відправки 66 тис метричних тонн зерна до Китаю.

Ця поставка може стати першою з того часу, як Китай знову відкрив свої двері для аргентинської кукурудзи після тривалих дипломатичних переговорів.

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Повідомляється, що кілька тижнів тому Аргентина завершила кроки для отримання дозволу Пекіна на відкриття китайського ринку для своєї кукурудзи після того, як понад рік тому уклала угоду про санітарні вимоги.

Поставки до Китаю свідчать про те, що обидві країни, ймовірно, продовжать підтримувати міцні торговельні відносини під керівництвом Хав'єра Мілея, який минулого року пообіцяв обмежити зв'язки з Китаєм, якщо він стане президентом Аргентини.

В повідомленні йдеться, що китайська торгівля та інвестиції визначають значну частину аргентинської економіки – від сировинних товарів та енергетики до банківського сектору.

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Китай є найбільшим у світі імпортером кукурудзи для годівлі худоби. Традиційно азійський гігант отримував зерно зі США, але все частіше звертається до Бразилії.

Зазначається, що китайські фермери продовжують боротися з екстремальними погодними умовами – від повеней до посухи, що загрожує врожаю, зокрема кукурудзи, і чинить тиск на лідерів країни, які повинні сприяти забезпеченню продовольчої безпеки.

Нагадаємо:

Західні фінансові установи в Китаї найбільше за останні роки скоротили персонал інвестиційного банкінгу після того, як уповільнення ринку вдарило по прибутках і зупинило багаторічну експансію в країні.

Дружні до бізнесу реформи були прийняті в аргентинському конгресі та разом з цим законодавці відновили раніше скасований податок на прибуток.