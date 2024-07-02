Фонд гарантування планує продати активи 10 банків-банкрутів зі стартовою ціною 564 мільйони

З 1 по 5 липня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з повідомленням, початкова ціна реалізації усіх лотів становить 563,8 млн грн.

"Із них на суму 357,5 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 190,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 15,5 млн грн та цінні папери – за 0,4 тис. грн.", - повідомляє Фонд.

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Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ "МЕГАБАНК" - на загальну суму майже 196,0 млн грн, з них об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби торгуватимуться із стартовою ціною 165,7 млн грн, права вимоги за кредитами – 30,0 млн грн, дебіторська заборгованість перед банком – 0,3 млн грн.

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" - на загальну суму 162,0 млн грн, з яких 132,6 млн грн – стартова ціна прав вимоги за кредитами, 15,5 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, 13,8 – дебіторська заборгованість перед банком.

АТ "БАНК ФОРВАРД" - на загальну суму 140,3 млн грн, з них 134,5 млн грн – початкова ціна прав вимоги за кредитами, 5,8 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ "АКБ "КОНКОРД" - на загальну суму 33,8 млн грн, з них на суму 33,7 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами, 0,09 млн грн - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ "БАНК СІЧ" - на загальну суму понад 14,2 млн грн, з них із початковою ціною понад 14,1 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитними договорами, 0,07 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками.

АТ "МР БАНК" - на загальну суму 10,5 млн грн, з яких 9,7 млн грн – початкова ціна прав вимоги за кредитами, 0,7 млн грн - об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, 0,1 млн грн – дебіторської заборгованості перед банками.

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" - на загальну суму 5,3 млн грн, з яких права вимоги за кредитами виставляються на торги з початковою ціною 2,9 млн грн, об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби – 2,4 млн грн.

ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" - із стартовою ціною 1,2 млн грн на торги виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - із початковою ціною 0,5 млн грн торгуватимуться об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.