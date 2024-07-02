"Українська бронетехніка" поставила першу партію машин "Новатор-2" з РЕБ для Нацгвардії

Нацгвардійці мають плани озброїти новими машинами "Новатор-2" кожну бойову бригаду служби - про це повідомляє "Defence Express".

Компанія "Українська бронетехніка" передала Національній гвардії України першу партію нових броньованих автомобілів "Новатор-2". Як наголосив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, машина створювалася з урахуванням всіх побажань нацгвардійців, а випробування нової машини перед стартом серійного виробництва тривали майже рік.

Він повідомив, що "Українська бронетехніка" стала першим з виробників, хто постачає броньовані автомобілі одразу з засобами радіоелектронної боротьби.

Як заявив заступник командувача Нацгвардії Олександр Білоус, бронеавтомобіль "Новатор-2" був виготовлений на замовлення НГУ відповідно до потреб мати на озброєння бронеавтомобіль під бойову групу.

"Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії", — стверджує Білоус.

Нагадаємо, новий 10-місний бронеавтомобіль "Новатор-2" був вперше представлений у вересні 2023 року на виставці MSPO у Польщі, машина створена на базі попередньої версії "Новатора" з урахуванням вимог сьогоднішнього поля бою.

Поява 10-місної версії пояснюється саме потребою військових, хоча насправді "Новатор-2" вийшов не набагато більшим за п’ятимісну версію, довжина машини зросла всього на 10 см, а основні зміни в машині прийшлися на ту частину, яка була кузовом пікапа — її зашили бронею, встановили 5-сантиметрові вікна, додаткові крісла і люк в задній частині — як додаткову точку для ведення вогню, а також для евакуації.