Уряд схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації до 2035 року

Кабінет Міністрів схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року.

Про це ЕП повідомили джерела в Кабінеті міністрів.

Стратегія передбачає перегляд чинного підходу до розбудови енергосистеми, зокрема, в частині посилення її стійкості та гнучкості, у тому числі шляхом розвитку розподілених генеруючих потужностей.

Вони можуть бути представлені газотурбінними, газопоршневими, когенераційними та іншими установками, об’єктами відновлюваної енергетики, установками зберігання енергії тощо.

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Потреба в перегляді поточних підходів виникла в наслідок цілеспрямованих атак Росії на українську енергетику.

Повідомляється, що досягнення цілей в розбудові розподіленої генерації буде проводитись в 3 етапи.

1 ГВт очікується побудувати до кінця 2024 року і ще 4 ГВт до кінця 2026 року.

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Зазначається, що кошти на реалізацію програми будуть залучатись у вигляді міжнародної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Організаційне забезпечення та моніторинг виконання буде здійснювати Міненерго.

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Нагадаємо:

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні.