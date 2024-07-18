Чистий прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав 4,4 мільярда гривень

Чистий прибуток червня у розмірі 188 млн грн дозволив Укрексімбанку завершити перше півріччя 2024 року з прибутком у 4,4 млрд грн, що майже дорівнює прибутку Банку до оподаткування за весь 2023 год, який склав 4,9 млрд гривень.

За 6 місяців поточного року операційний прибуток збільшився на 1,9 млрд грн до 3,3 млрд грн відповідно до аналогічного періоду 2023 року.

На 01 травня 2024 року АТ "Укрексімбанк"*:

• №1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (більше ніж 78,2 млрд грн);

• Лідер за обсягом коштів клієнтів – юридичних осіб (більше ніж 155,4 млрд грн);

• Лідер за кредитним портфелем програм МФО (7 млрд грн).

* За даними наглядової статистики НБУ та систем управлінського обліку банку