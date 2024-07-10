Неурядові організації з іноземним фінансуванням мають 100% бронювання: перелік ГО та ТОВ

Низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації.

Про це свідчить документ Кабміну, пише Судово-юридична газета.

Видання нагадало, що новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності.

Отже, наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.

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"Судово-юридичній газеті" став відомий перелік цих "критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Судячи з затвердженого урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо. При цьому вони відносяться до "критично важливих".

Так, крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових ГО та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть учбовий заклад.

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Зокрема, до списку заброньованих належать:

ГО "Громадянська мережа "Опора", серед керівників якої Ольга Айвазовська.

ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос", одним із засновників якого є політтехнолог Віктор Таран.

ГО "Інститут Київська школа економіки"

Приватна установа "Університет "Київська школа економіки".

ГО "Діксі груп"

ГО "Інтерньюз-Україна"

ГО "Розвиток громадянських компетентностей в Україні"

ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"

ГО "Українська академія лідерства", яка займається організацією вебінарів та майстер-класів

ГО "Український незалежний центр політичних досліджень" (УНЦПД)

ГО "Центр демократії та верховенства права"

ГО "Центр економічної стратегії"

ГО "Центр політико-правових реформ"

Громадська спілка "Фонд архітектури реформ в Україні"

МБО "Фонд східна Європа"

ГО "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (ІСАР "Єднання")

Національний фонд досліджень України

"Академія електронного управління"

Приватна фірма "ГАРДЕ"

ТОВ "Делойт і Туш"

ТОВ "Ежіс Україна"

ТОВ "КСМ-ГРУП"

ТОВ "Сан сістемс Девелопмент"

ТОВ "Соджітз Авто Україна"

ТОВ "АВЄГА"

ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК"

ТОВ "Делойт Технологічні Послуги"

ТОВ "Міамото Інтернешнл Україна"

Український фонд соціальних інвестицій

Національний центр вивчення громадської думки (США)

Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.

Нагадаємо:

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Економічна правда