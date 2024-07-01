Україна поскаржилась Єврокомісії на призупинення Польщею пропуску вантажівок 

Україна повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок через пункти пропуску з Польщею. ЄК вже втрутилась в ситуацію і намагається вплинути на вирішення проблеми.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", - написав Деркач у Фейсбук.

За його словами, про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом.

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"Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою", - додав Деркач.

Нагадаємо:

1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).

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Економічна правда