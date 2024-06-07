Швейцарія виділить Україні $66 мільйонів на цифровізацію держпослуг

Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сфері цифровізації та електронного урядування, затвердивши 58,7 млн швейцарських франків (66 млн дол) на ці цілі протягом наступних чотирьох років.

Про це йдеться у заяві швейцарського уряду.

"Таким чином Швейцарія сприяє демократичним реформам в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг. Обидва напрямки мають вирішальне значення для відновлення України", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що Швейцарія продовжить підтримку і надасть загалом 58,7 млн ​​швейцарських франків у період 2024-2028 років. Фінансування буде здійснюватися з регулярного бюджету міжнародного співробітництва і буде зосереджено, зокрема, на проєктах у регіонах, яких безпосередньо торкнулася війна і важливі для майбутнього відновлення країни.

Реклама:

Деякі з ключових напрямів включатимуть охорону здоровʼя, освіту та гуманітарне розмінування, йдеться у заяві.

Зазначається також, що Швейцарія офіційно оголосить про виділення допомоги на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня у Берліні. Метою конференції є мобілізація подальшої міжнародної підтримки відновлення України

Дві попередні конференції відбулися в Лугано у 2022 році та Лондоні у 2023 році.

Реклама:

Економічна правда