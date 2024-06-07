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Поляки розблокували пункт пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська"

П'ятниця, 7 червня 2024, 11:14 - Артур Крижний , Українська правда

Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська".

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі".

Деталі: Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.

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Українська правда.

транспорт логістика Польща Україна
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