Санкції проти Росії не спрацювали, як очікувалось: чому

Країни санкційної коаліції недооцінили інтегрованість РФ у світову економіку та підготовку агресора до ведення війни, що разом із недостатньою комплексністю санкцій призвело до того, що російська економіка зараз зростає.

Про це у подкасті ЕП розповіла керівниця санкційного напрямку у KSE Institute Sanctions Group Юлія Павицька.

На початку великої війни, коли на РФ накладалися перші (масштабні) пакети санкцій, економіці агресора прогнозували тривале поступове падіння. Наразі торговельний баланс країни росте вслід за зростанням доходів від нафтового експорту. Зростає і ВВП.

За словами Павицької, країни санкційної коаліції недооцінили інтегрованість російської економіки в світову економіку, а також не врахували те, що РФ готувалася до повномасштабної війни не тільки військово, але й економічно. Наприклад, роками переводили свої резерви Центробанку в юані, змінювали їхню географічну структуру.

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Також економіку РФ врятувала реакція банківського блоку РФ, тобто центробанку та Міністерства фінансів: "Фактично Набіулліна (Ельвіра Набіулліна, голова ЦБ РФ) врятувала російську фінансову систему, адже максимально використала центральний банк і всі можливі інструменти, щоб взяти під контроль валютну ситуацію, стабілізувати банківську систему. Вони дуже сильно збили ефект від фінансових санкцій, бо дійсно було очікування, що буде фінансова криза, і вони не зможуть її витримати".

Важливим фактором також стала комплексність санкцій з точки зору кількості країн, які їх запроваджували. Наразі санкційна коаліція – це близько 40 країн, відтак повністю перекрити окремі напрямки економіки для Росії дуже складно.

Більше слухайте у подкасті "Хроніки економіки": Що відбувається з економікою Росії?

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Економічна правда