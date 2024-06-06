Всі розділи
Укр / Рус

У "Резерв+", ТЦК та ЦНАП оновили дані 15% громадян – Міноборони

Четвер, 6 червня 2024, 16:45 - Віктор Волокіта

Дані через застосунок "Резерв+" на цей час оновили 1 млн 412 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів. 

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає "Інтерфакс-Україна". 

За його інформацією, з урахуванням інших можливостей оновити дані,  їхня кількість сягнула 1,6 млн. 

"На цей момент близько 15% уточнили свої дані. Є ще можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані і виконати норму закону", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Реклама:

Лазуткін уточнив, що серед тих, хто оновив дані, понад 18 тис. українців, які проживають за кордоном, переважно в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді та США.

Двома днями раніше Лазуткін повідомив про 1 млн 371 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які оновили свої дані через "Резерв+". Тоді він уточнив, що серед людей, які оновили дані через застосунок, 164 тисячі - це заброньовані і 153 тисячі - призовники, а також понад 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

Читайте також: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

Реклама:
війна Україна Міноборони
Реклама:
Матеріали за темою
Росіяни зруйнували ще один гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні 6 червня 2024, 13:16
Рада надала Держспецзв’язку тимчасову можливість закуповувати дрони, РЕБи та боєприпаси  6 червня 2024, 12:13
Куди поділися всі слюсарі 6 червня 2024, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті