У "Резерв+", ТЦК та ЦНАП оновили дані 15% громадян – Міноборони

Дані через застосунок "Резерв+" на цей час оновили 1 млн 412 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, з урахуванням інших можливостей оновити дані, їхня кількість сягнула 1,6 млн.

"На цей момент близько 15% уточнили свої дані. Є ще можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані і виконати норму закону", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

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Лазуткін уточнив, що серед тих, хто оновив дані, понад 18 тис. українців, які проживають за кордоном, переважно в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді та США.

Двома днями раніше Лазуткін повідомив про 1 млн 371 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які оновили свої дані через "Резерв+". Тоді він уточнив, що серед людей, які оновили дані через застосунок, 164 тисячі - це заброньовані і 153 тисячі - призовники, а також понад 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

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