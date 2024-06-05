Акції власника Zara підскочили на 5,5% на тлі успіху літньої колекції

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Акції іспанського власника великих мереж магазинів одягу Inditex (бренди одягу Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius і Massimo Dutti) подорожчали на 5,5%, до 46,33 євро, після публікації звіту за лютий - квітень.

Про це пише Reuters із посиланням на дані London Stock Exchange Group.

Зазначається, що Inditex прозвітувала про зростання продажів своїх весняно-літніх колекцій: продажі зросли на 12% в період з 1 травня по 3 червня порівняно з аналогічним періодом минулого року. Акції конкурента H&M зросли на 1,8%.

За останні квартали Inditex випередив конкурентів, отримавши вигоду від інвестицій у нові магазини та онлайн-покупки в прямому ефірі.

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Генеральний директор Оскар Гарсія Масейрас повідомив аналітикам, що компанія розширить послуги прямої трансляції через власні платформи на інші ринки, включаючи Сполучені Штати і Велику Британію, після хороших результатів у Китаї.

"Ми плануємо запустити цю нову послугу в найближчі тижні", - сказав він, додавши, що компанія також збільшить торгові площі магазинів приблизно на 5% на рік до 2026 року після вдосконалення або відкриття магазинів на 28 ринках за останні місяці. Зараз Inditex має 5 698 магазинів.

Inditex нинішнього року планує інвестувати 2,7 млрд євро у поліпшення магазинів і технології, а також розширення логістичних можливостей. З 3 квітня відновили роботу 20 магазинів компанії в Києві.

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Економічна правда