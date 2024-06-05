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Окупанти влучили дроном у промисловий об’єкт на Полтавщині − ОВА

Середа, 5 червня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда
 
ДСНС

Російські безпілотники атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, постраждав чоловік.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Проніна: "Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий об’єкт".

Деталі: За словами голови ОВА, постраждалий чоловік від госпіталізації відмовився.

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Передісторія:

  • Уночі 5 червня російські окупанти атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у результаті протиповітряного бою збили 22 "Шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Українська правда.

війна промисловість Україна
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