АВТ Баварія приєднується до ініціативи сера Річарда Бренсона та UNITED24 з відновлення школи у с.Мар'янівка

АВТ Баварія, офіційний представник BMW Group та офіційний імпортер автомобілів Aston Martin, ALPINA, INEOS в Україні, оголошує про свою участь у благодійній ініціативі з відновлення школи у селі Мар'янівка.

На цю важливу справу компанія виділяє 100 тисяч євро, приєднуючись до ініціативи сера Річарда Бренсона у межах фандрейзингової платформи UNITED24.

Основний фокус буде направлений на реконструкцію бомбосховища в школі. Воно має надзвичайно важливе значення для громади, оскільки є єдиним укриттям у селі Мар'янівка.

Наразі через ґрунтові води та рясні опади навесні напівпідвальне приміщення затоплено, лишаючи можливості дітей переховуватись під час повітряної тривоги.

Ерік Бернінг, генеральний директор АВТ Баварія: "Вчора на зустрічі в Міністерстві освіти України, я був абсолютно вражений почувши, що для роботи школи, потрібно мати діюче бомбосховище. І зараз я розумію, що ми тут не просто будуємо укриття. Насправді ми створюємо можливість для очного навчання. І я думаю, що після COVID всі розуміють, наскільки важливо забезпечити очну освіту. Тому це дуже важливий проєкт".

Укриття в школі с. Мар’янівка стане одним з трьох, у відновленні яких у 2024 році братиме участь АВТ Баварія. На кошти автомобільної компанії також будуть відновленні бомбосховища Великокостромської гімназії, Дніпропетровська область, та Тузлівської школи, Одеська область.

Компанія АВТ Баварія рада підтримати місцеві громади та сприяти створенню безпечних умов для навчання дітей.