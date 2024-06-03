У Чехії почав працювати пілотний проєкт з підтримки повернення українців додому

У Чехії почав роботу пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ зі сприяння поверненню додому українських громадян, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом і вирішують їхати додому в Україну.

Про це повідомляє Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Пілотний проєкт МВС розрахований на кількасот осіб і початково буде діяти з травня до листопада 2024 року.

У рамках програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення.

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Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.

Цю програму уряд Чехії схвалив в середині травня, на неї виділили 5,5 млн чеських крон.

Станом на квітень, за даними чеського МВС, у Чехії проживало близько 339 тисяч українців з тимчасовим захистом.

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Також повідомляли, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань міграції вирішив включити у свою майбутню доповідь рекомендацію щодо виплати грошей для підтримки повернення додому українцям, які поїхали за кордон через війну.

Європейська правда