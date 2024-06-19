АРМА продасть квадроцикли Медведчука 

АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів "АРМА веде підготовку до аукціону 2-х квадроциклів марки "BOMBARDIER" та баггі марки "ТRAXTER", які злочинно придбав зрадник Віктор Медведчук.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Як йдетсья в повідомленні, агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані вище транспортні засоби. Переможцем конкурсу було обрано ПП "Тендер Онлайн".

Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі.

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Загалом, як повідомляє пресслужба, протягом 5 місяців 2024 року Агентство забезпечило надходження до держбюджету 103,64 млн гривень від продажу арештованих активів, в тому числі сплачені митні платежі на сумму 15,43 млн грн.

Нагадаємо:

Яхта Royal Romance Медведчука отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни були внесені до Міжнародної морської організації.

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Економічна правда