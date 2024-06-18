Експорт російської нафти зростає другий тиждень поспіль, попри домовленості з ОПЕК+

Середній чотиритижневий експорт нафти з Росії зріс другий тиждень поспіль, попри домовленості з ОПЕК+ скоротити видобуток.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що показник збільшився приблизно на 80 000 барелів на добу до 3,42 млн барелів, що є другим зростанням за тиждень поспіль.

Після досягнення річного максимуму в середині квітня, постачання мало тенденцію до зниження, скоротившись на 420 000 барелів на добу. Втім, середній чотиритижневий показник експорту нафти з РФ піднявся на третину, відносно попереднього падіння.

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Приріст у 80 000 барелів на добу був зумовлений стрибком тижневого постачання до двомісячного максимуму, зазначає агентство.

При цьому повідомляється, що зростання тижневих обсягів експорту було ускладнене зростанням цін на нафту, що збільшило вартість російського експорту нафти на 9%.

Москва перед цим заявила, що суворо дотримуватиметься свого цільового показника видобутку ОПЕК+ у травні.

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Росія відмовилася від попереднього поєднання обмежень на видобуток та експорт на користь єдиного цільового показника видобутку. Оскільки видобуток і постачання не пов’язані напряму.

Загалом 34 танкери завантажили 25,91 млн барелів російської нафти за тиждень до 16 червня. Це більше, ніж 24,72 млн барелів попереднього тижня.

Зазначається, що цього року обсяги поставок нафти перевищують середній показник на 2023 рік приблизно на 30 000 барелів на добу..

Нагадаємо:

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проекті.

Росія за минулий тиждень наростила експорт нафти до 3,53 мільйона барелів нафти на день, порушивши цим домовленість ОПЕК+ про скорочення видобування.

Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.