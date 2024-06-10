Розірвали угоду, за якою військовим збиралися поставити харчі на 30% дорожче ринку 

Аналітики Територіального управління БЕБ у Львівській області упередили розтрату та неефективне використання 10,6 млн грн бюджетних коштів на закупівлі продуктів у військовій частині.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці Бюро проаналізували тендер на закупівлю продуктів харчування, оголошений однією з військових частин у Львівській області та встановили, що постачальник послуг завищив їх вартість на понад 30 % у порівнянні з ринковими цінами.

"Аналітики Теруправління надіслали Міністерству оборони України рекомендаційний лист з пропозицією переглянути доцільність укладання Договору на раніше визначених умовах з подальшим вирішенням питання щодо внесення відповідних змін та зменшення зобов’язань за цим Договором", - йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі також додали, що за рекомендацією аналітиків БЕБ договір між військовою частиною та постачальником розірвано. Неефективне використання 10,6 млн грн бюджетних коштів упереджено.

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Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника земельного відділу Обухівської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав понад 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.

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Економічна правда.