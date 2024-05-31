На Волині підробляли пральні засоби Ariel і Tide

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Волинській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України.

У БЕБ не уточнюють назви брендів, проте видання LIGA.net ідентифікувало їх як Tide, Ariel, Persil.

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Співробітники БЕБ під час обшуків у складському приміщенні виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок.

На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн.

Нагадаємо:

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили чинних та колишніх працівників Одеської митниці, які допомагали компанії-експортеру ухилитись від сплати податків на понад 13 млн грн.

Економічна правда