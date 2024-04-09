ГУР: За допомогою FPV-дронів Росія знову зімітувала атаку на ЗАЕС

Російські окупаційні війська 9 квітня вчергове зімітували удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів, Україна не вчиняє жодних військових дій чи провокацій щодо станції.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Деталі: Юсов нагадав, що Російська Федерація є державою-агресором, яка незаконно захопила ядерний об'єкт, незаконного його утримує, розмістила військових та техніку, мінує територію станції, регулярно запускає БПлА, в тому числі ударні та дрони-камікадзе, здійснює мінометні та обстріли РСЗВ.

Пряма мова: "Сьогодні ось вирішила за допомогою FPV-дронів імітувати обстріли начебто з боку України. Позиція України зрозуміла, чітка і однозначна – по ядерних об'єктах жодних військовий дій чи провокацій ми не вчиняємо. А агресор має піти з атомної станції".

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Що передувало: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 9 квітня повідомило про атаку безпілотників на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Українська правда.