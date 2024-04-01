У березні Пенсійний фонд спрямував понад 70 мільярдів на соцвиплати

Пенсійний фонд України спрямував на соціальні виплати у березні 2024 року 70,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Згідно з оприлюдненими даними, у березні Пенсійний фонд профінансував соціальні виплати на 70,7 млрд грн.

Зокрема, на пенсійні виплати направлено 62,1 млрд грн, на виплату житлових субсидій та пільг – 5,9 млрд грн, на страхові виплати – 2,7 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1,7 млрд грн.

Нагадаємо:

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У січні – лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому – 38,2 млрд гривень. У ці ж місяці 2023 року було виділено на 1,2 мільярда гривень більше - 76,5 млрд грн, зокрема у лютому – 39,9 млрд гривень.