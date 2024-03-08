Товарообіг України за перші місяці року зріс на 2%: що найбільше експортували та імпортували

За перші два місяці року товарообіг України сягнув 16,8 мільярда доларів, що на 2% більше, ніж у перші два місяці 2023 року.

Про це свідчать дані Держмитслужби.

Протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 10 млрд дол, а експортували – на суму 6,8 млрд дол.

Оподаткований імпорт становив 8,8 млрд дол - 88% загальних обсягів імпортованих товарів.

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Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю (на 2 млрд дол), Польщі (на 1,1 млрд дол) та Німеччини (на 769 млн дол).

Експортували з України найбільше до Польщі — на 649 млн дол, Іспанії — на 624 млн дол та Китаю — на 504 млн дол.

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів дві третини склали такі категорії товарів:

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машини, устаткування та транспорт — 3,5 млрд дол;

продукція хімічної промисловості — 1,8 млрд дол;

паливно-енергетичні товари — 1,3 млрд дол.

Натомість найбільше з України експортували:

продовольчі товари — 4,5 млрд дол;

метали та вироби з них — 726 млн дол;

мінеральні продукти — 587 млн дол.

"За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн", - констатували в Держмитслужбі.

Держмитслужба

Економічна правда