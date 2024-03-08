Товарообіг України за перші місяці року зріс на 2%: що найбільше експортували та імпортували
За перші два місяці року товарообіг України сягнув 16,8 мільярда доларів, що на 2% більше, ніж у перші два місяці 2023 року.
Про це свідчать дані Держмитслужби.
Протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 10 млрд дол, а експортували – на суму 6,8 млрд дол.
Оподаткований імпорт становив 8,8 млрд дол - 88% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю (на 2 млрд дол), Польщі (на 1,1 млрд дол) та Німеччини (на 769 млн дол).
Експортували з України найбільше до Польщі — на 649 млн дол, Іспанії — на 624 млн дол та Китаю — на 504 млн дол.
У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів дві третини склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — 3,5 млрд дол;
- продукція хімічної промисловості — 1,8 млрд дол;
- паливно-енергетичні товари — 1,3 млрд дол.
Натомість найбільше з України експортували:
- продовольчі товари — 4,5 млрд дол;
- метали та вироби з них — 726 млн дол;
- мінеральні продукти — 587 млн дол.
"За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн", - констатували в Держмитслужбі.
Економічна правда