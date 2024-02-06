Не всі розблоковані пункти пропуску на кордоні з Польщею запрацювали на повну потужність

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Після розблокування польсько-українського кордону не всі пункти пропуску працюють на повну потужність.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач за підсумками онлайн-зустрічі із польськими колегами.

За його словами, наразі ситуація на кордоні наступна:

онлайн-черги, що сягали кількох тижнів, тепер рахуються у кілька днів, десь їх взагалі немає;

пункти пропуску "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова" не працюють і на 50% потужності;

пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" не просто відновив пропускну здатність, а навіть покращив показники, що були ще до блокади;

найбільша проблема зараз – ветеринарна та фітосанітарна черги. Це переважно агропродукція, для якої Польща запровадила окремий контроль. Час очікування в онлайні на перетин кордону для таких вантажівок може сягати 20 днів, заявив Деркач;

на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" після запуску пілоту без реєстрації в єЧерзі зменшилася кількість вантажівок, що щоденно перетинають кордон. Раніше це було близько 150 порожніх, зараз - 70-80. Водії обирають інші пункти пропуску - там, де діє єЧерга.

Заступник міністра додав, що Міністерства інфраструктури обох країн працюють над недопущенням нової блокади перевізниками.

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"До 1 березня Міністерство інфраструктури Польщі має домовленості з протестувальниками. Щоб блокада не відновилась після цієї дати - спільно ведемо предметну роботу", - написав він.

"Для економіки важливо використовувати кожен пункт пропуску на повну потужність. Головне: на пункти пропуску для завантажених мають їхати вантажі, а не порожні.

Звичайно, на зменшення всіх черг впливає також сезонність - тобто зменшення вантажопотоку загалом. Наступного тижня будемо спільно працювати на кордоні, щоб знайти шляхи для покращення показників перетину кордону, а головне - мінімізації будь-яких черг", - резюмував Деркач.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що польські фермери із профспілки "Солідарність" анонсували проведення нового загального страйку - з перекриттям доріг та прикордонних переходів з Україною.

16 січня польські перевізники, які з листопада 2023 року блокували прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинили свій протест. Згідно з угодою, блокаду припинили до 1 березня.

Економічна правда