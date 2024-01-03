Новини 3 січня: санкції проти алмазодобувного гіганта РФ, в Україні зростає споживання електроенергії

Про санкції. Рада ЄС 3 січня внесла у санкційний список російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева.

Про енергетику. "Укренерго" попереджає українців про необхідність повернення до економії електроенергії та перенесення користування енергоємними приладами на ніч, оскільки на тлі похолодання та закінчення свят в Україні зафіксовано стрімке зростання споживання ресурсу.

Колапсу в українській енергосистемі не буде, навіть якщо Росія скористається періодом похолодання для здійснення нових масованих атак на енергооб’єкти.

Про ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 січня заявило, що його експертам нещодавно вперше заборонили перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.

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Про військове виробництво. Виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2024 році буде нарощено в шість разів, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Про валюту. У грудні 2023 року чиста купівля іноземної валюти українцями досягла рекордного показника - 1,026 мільярда доларів.

Ексклюзив ЕП

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