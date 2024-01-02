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У Франції торік продали рекордну кількість електро- та гібридних автомобілів

Вівторок, 2 січня 2024, 13:15 - Європейська правда

У Франції в минулому році продали рекордну кількість електричних і гібридних автомобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації RFI.

За даними французької автомобільної групи Plateforme automobile, з 1 774 729 нових автомобілів, проданих у Франції в 2023 році, 26 відсотків становили електричні та гібридні автомобілі.

"Це рекорд. Ми ніколи такого не бачили. Рух до електрифікації триває", – заявив директор з комунікацій групи Франсуа Рудьє в інтерв'ю французькому інформаційному агентству AFP.

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За даними групи, електромобілі склали 17% продажів нових автомобілів – на 47% більше, ніж роком раніше, а гібриди – 9% продажів.

Продажі автомобілів з бензиновим двигуном залишалися стабільними і становили більше третини всього ринку, в той час як продажі дизельних автомобілів продовжували падати.

Нагадаємо, у Франції в перші дев’ять місяців 2023 року викиди вуглецю скоротились на 4,6%.

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А торік Рада ЄС затвердила правила, які передбачають збільшення кількості станцій підзарядки електроавтомобілів та заправки альтернативними видами палива.

Європейська правда

Франція електромобіль авто
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